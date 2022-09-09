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Губернатор Приморья сообщил о выплатах пострадавшим от тайфуна жителям

Максим Крюков
06:41 09.09.2022
Местные власти сообщали, что в результате ливней в регионе были подтоплены 991 дом, 1072 приусадебных участка, а также повреждено 34 моста.
Губернатор Приморья сообщил о выплатах пострадавшим от тайфуна жителям
© Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю
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Жителям Приморского края положены выплаты за разрушенные домостроения и отсутствие электроэнергии, которые были вызваны паводком после тайфуна «Хинамнор». Об этом заявил губернатор региона Олег Кожемяко.

В шести муниципалитетах Приморья был введен режим ЧС из-за сильной непогоды. Местные власти сообщали, что в результате ливней в регионе были подтоплены 991 дом, 1072 приусадебных участка, а также повреждено 34 моста.

«За полностью разрушенные дома предусмотрена выплата в 100 тысяч рублей и при отсутствии иного жилья сертификат на приобретение жилья. Жители, кто более двух суток находился без транспортного сообщения и электроэнергии, также получат выплаты по 10 тысяч рублей», - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в Южной Корее ввели максимальный уровень погодной опасности из-за приближения тайфуна «Хиннамнор». На южную часть страны уже обрушились проливные дожди и сильный ветер. Президент республики Юн Сок Ель заявил, что будет находиться в режиме чрезвычайной готовности. Он уже распорядился приложить все усилия для минимизации ущерба от тайфуна, который классифицирован как «очень сильный».

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