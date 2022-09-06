Максимальная опасность: на Южную Корею надвигается мощный тайфун «Хиннамнор»

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В Южной Корее ввели максимальный уровень погодной опасности из-за приближения тайфуна «Хиннамнор». На южную часть страны уже обрушились проливные дожди и сильный ветер. Президент республики Юн Сок Ёль накануне заявил, что будет находиться в режиме чрезвычайной готовности. Ранее он распорядился приложить все усилия для минимизации ущерба от тайфуна, который классифицирован как «очень сильный».

«По всей стране ожидаются очень сильные ветры и проливные дожди, а в прибрежных районах ожидаются очень высокие волны, шторм и цунами», — сообщила метеорологическая служба Южной Кореи.

Из-за тайфуна отменили авиарейсы, прекратили движение паромов, приостановлена работа некоторых заводов. Также закрыты школы. Об этом сообщает Reuters.

Напомним, накануне тайфун «Хиннамнор» обрушился на Японию. Из-за него около 4,3 тысячи домов остались без света.