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Глава ДНР рассказал о мечте жителей Донбасса в день открытия Саур-Могилы

Ян Брацкий
05:58 09.09.2022
По словам Дениса Пушилина, у жителей региона зарождается новая традиция посещать Саур-Могилу в день ее торжественного открытия после восстановления.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На территории Донбасса нет ни одного человека, который не знает о мемориальном комплексе Саур-Могила и не понимает его значимости для истории родной земли. Об этом «Звезде рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«В детстве нас сюда привозили преподаватели школы, потом мы стали приезжать сами, привозить семьи и уже своих детей. Казалось, что война далеко в прошлом. Мы хорошо учили историю, чтобы в 2014 году принять правильное решение. Мы не могли по другому поступить и после у жителей Донбасса появилась мечта – восстановить монумент», - рассказал Пушилин.

Рассматривались разные проекты, добавил глава ДНР. Но воюющая и непризнанная республика не могла справиться своими силами. Тогда оставалось только мечтать.

«Но пришла Россия и все поменялось. Восстановили не просто как было, хотя это важно, а решили добавить пилоны о современной войне. То что люди ждут и до конца на верят – это абсолютно точно. У нас зарождается традиция, которая не иссякала. Это 9 мая и 8 сентября, когда мы семьями приезжали сюда. Все мы ждем следующей даты – современной победы и освобождения Донбасса», - сказал Пушилин.

Монумент Саур-Могила торжественно открыли накануне, в День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. На мемориале зажгли Вечный огонь, возложили к нему цветы и венки. Восстановили Саур-Могилу в рекордные сроки – всего за 90 дней. Работы финансировались за счет специального президентского фонда. Работали специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны РФ и Российского военно-исторического общества.

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