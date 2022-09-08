Символ мирного будущего: мемориал Саур-Могила торжественно открыли в день освобождения Донбасса

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В день освобождения Донбасса от фашистов на легендарной Саур-Могиле зажгли Вечный огонь. Частицу пламени доставили на высоту с Могилы Неизвестного Солдата в Москве. На мемориале, который удалось восстановить всего за 90 дней силами Минобороны и Российского военно-исторического общества, прошли торжественные мероприятия.

У гранитного обелиска - восьмиметровая скульптура солдата-победителя. Главный военный мемориал Донбасса - символ мужества и стойкости воинов, что очистили эту землю от нацистов в прошлом веке и защищают ее сейчас.

Российское военно-историческое общество (РВИО) и специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны РФ по поручению президента России восстановили мемориал в рекордные сроки - всего за три месяца.

«Глаза боятся, а руки делают. Мы видели, мы знали куда едем, у нас достойная команда сюда приехала, никаких сомнений не было, что мы это построим», - рассказал военный строитель, руководитель проекта Артур Гибадулин.

Еще недавно Саур-Могила выглядела намного хуже. В 2014 году украинские вооруженные формирования удерживали эту стратегическую высоту. Как и фашисты в 1943 году. Во время боев неонацисты фактически уничтожили памятник - от стелы, фигуры солдата и пилонов со скульптурными группами остались только руины.

Каждый из исторических пилонов собирали буквально как мозаику - из фрагментов, разбросанных по всей округе. А у барельефа, посвященного советским танкистам, намеренно сохранили снаряд от украинского «Града», который угодил прямо в плечо бойца. Оставили на фигурах и пятна - словно следы ранений от недавних боевых действий. История подвигов прошлого и настоящего здесь связана неразрывно. Рядом с историческими пилонами установили три новых, с современными героями.

«Подвиг в годы войны и подвиг 2014-22 годов на этом месте, как две руки сплетаются. Это неотделимый подвиг один от другого. Если бы не было победы в Великой Отечественной - не воспиталось бы то поколение, которое сегодня встало на защиту Отечества, России, защиту Донбасса», - уверен заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко.

Новые барельефы - это не просто собирательный образ, у каждой фигуры - реальный прототип. Застыли рядом легендарные командиры ополченцев Михаил Толстых с позывным «Гиви» и Арсен Павлов с позывным «Моторола», что отдали свои жизни, защищая Донбасс. На другом пилоне - командир роты десантников, старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов, который погиб в первый день специальной военной операции. Практически в последний момент - всего за два дня - на барельеф добавили фигуру Ольги Качуры, той самой «Корсы», погибшей в августе. Их подвиг теперь бессмертен.

«Своей работой удовлетворены, потому что хорошо удалось восстановить весь мемориал. Буквально из пепла восстали рельефы, которые были фактически полностью уничтожены. И современные рельефы, мне кажется, тоже очень гармонично встали, закончили этот мемориал», - поделился скульптор Андрей Коробцов.

В 1943 году, когда в боях за взятие Саур-Могилы погибло 23 тысячи красноармейцев, Владимиру Константиновичу Шелудько было всего 17 лет. Из родного украинского села он буквально сбежал на фронт - освобождал Киев, сражался с нацистами в Молдавии, Румынии и Чехословакии. Когда увидел, как уничтожили мемориал на Саур-Могиле - плакал, но теперь он счастлив.

«Всем россиянам, которые участвовали, низкий поклон до самой земли. Я думал, что годы пройдут, а они за три месяца - такой монумент, еще красивее, тот самый, как будто перекрасили. Это бесподобно, от матушки России на все века память», - растрогался ветеран.

В основание бронзового солдата-победителя заложили фрагмент скульптуры, уничтоженной неонацистами восемь лет назад. И теперь он стоит, опираясь на прошлое и смело глядя в будущее - будущее свободного, мирного Донбасса.