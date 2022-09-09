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«Танк прямой наводкой бил по мемориалу»: ополченец рассказал о боях за Саур-Могилу в 2014 году

Ян Брацкий
05:06 09.09.2022
Подвиг ополченцев, современных героев Донбасса, увековечили на трех пилонах обновленного мемориального комплекса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Восстановленный мемориальный комплекс Саур-Могила был почти полностью разрушен украинскими националистами в 2014 году. События тех лет вспомнил один их ополченцев, старший саперной группы Андрей Федченко. С его слов, тогда украинские боевики обстреливали мемориал со всех сторон.

«Мы старались мешать им, минировали, делали ловушки. По лесопосадке, которая здесь рядом, ездил украинский танк и бил по мемориалу. Они продавили просеки, он останавливался напротив и бил целенаправленно по мемориалу», - вспомнил ополченец.

По воспоминаниям защитников Донбасса, в результате кровопролитных боев от мемориального комплекса тогда остались руины - фрагмент сапога советского воина и посеченные пулями и осколками пилоны.

«Командир дал приказ остановить этих извергов. Всю ночь мы работали в посадке и заложили мины: две в просеке и две на входе, где он заезжал. Услышали взрыв, выдвинулись в 4 утра, стоит красавец. Он сгорел, что с экипажем мы не знаем. Вражеский танк мы остановили», - рассказал Андрей.

Накануне восстановленный мемориал торжественно открыли. Зажгли Вечный огонь и возложили к подножию Саур-Могилы цветы и венки. Комплекс восстановили за 90 дней силами специалистов Военно-строительного комплекса Минобороны РФ и Российского военно-исторического общества. Работы финансировались за счет средств специального президентского фонда.

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