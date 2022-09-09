Китайские ученые в ходе миссии «Чанъэ-5» нашли на Луне новый минерал

Китай, таким образом, стал третьей в мире страной, чьи ученые обнаружили новый минерал на Луне.

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Ученые из Китая обнаружили ранее неизвестный минерал в образцах лунного грунта. Их недавно доставил на Землю космический аппарат «Чанъэ-5».

Как сообщает Центральное телевидение КНР, минерал стал шестым по счету из числа найденных на поверхности. Он получил название «камень Чанъэ». Китай, таким образом, стал третьей в мире страной, чьи ученые обнаружили новый минерал на Луне.

В начале этого года стало известно, что в образцах лунного грунта, который был доставлен на Землю «Чанъэ-5», нашли микрочастицы воды. Ученые Китайской академии наук подсчитали, что в образце лунного грунта содержится 120 миллионных долей воды.