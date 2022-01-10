В образцах грунта с Луны обнаружили воду

В образцах лунного грунта, который был доставлен на Землю в декабре 2020 года китайским аппаратом «Чанъэ-5», нашли микрочастицы воды. К такому выводу пришли ученые после изучения образцов. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Воду на естественном спутнике Земли удалось обнаружить в лунной породе. Около 1731 грамм молодого морского базальта были взяты из северной части Океана Бурь - средней широты Луны. Перед сбором породы устройство провело анализ, показавший, что в местности может содержаться вода.

Ученые Китайской академии наук подсчитали, что в образце лунного грунта содержится 120 миллионных долей воды. По мнению исследователей, она появилась на поверхности спутника по большей части благодаря солнечному ветру, которым «надуло» водород. Элемент соединился с частицами кислорода, образовав воду.

В ноябре 2020 года космический зонд «Чанъэ-5» был отправлен на Луну с космодрома на острове Хайнань. В ходе миссии аппарат взял образцы с поверхности, а также пробурил скважину глубиной до двух метров.

Первые сообщения по итогам исследований лунного грунта уже поступали, так, примерно 10% изученных образцов оказались «чужеродными». Эти фрагменты имеют совершенно другой, несвойственный для спутника нашей планеты химический состав. Вероятно, это связано с тем, что данные фрагменты были принесены на Луну извне.