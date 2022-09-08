Великая святыня: Путин объяснил значение открытия мемориала защитникам Донбасса «Саур-Могила»

Российский лидер заявил, что восстановление комплекса является предупреждением для тех, кто отказался чтить подвиги предков и забыл уроки, которые преподнесла история.

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Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения по случаю открытия Саур-Могилы объяснил, в чем состоит важность восстановления этого мемориального комплекса.

«Его восстановление – это возрождение памяти о подвигах и героях поколения победителей, о тех, кто не щадя себя освобождал Донбасс от нацистских захватчиков, отважно сражался за донецкие степи и берега Миуса, за высоту древней Саур-Могилы», - сказал он.

Российский лидер объяснил, что комплекс по праву считался народным - в этом месте собирались семьи, чтобы в мае праздновать День Победы, а в сентябре отмечать годовщину освобождения Донбасса от фашистов.

«Саур-Могила, как и Сапун-гора, Мамаев курган, стали для нас великими святынями, за которые насмерть стояли наши отцы, деды и прадеды. Поэтому так важно было восстановить мемориальный комплекс, возведенный здесь в 1967 году», - добавил Путин.

Современное поколение повторило подвиг предков, подчеркнул президент РФ. Защитники Донбасса смогли спасти родные края от новоиспеченных нацистов, которые решили развязать новую войну. Ополченцы отбили высоту, и в их честь на мемориале после восстановления появились барельефы.

«С болью в сердце видим, как в некоторых странах сносят памятники советским воинам, отдавшим свои жизни за свободу их же народов, как глумятся над историей, цинично предают своих собственных отцов, дедов, прадедов», - заявил он.

Российский лидер заявил, что восстановление мемориала защитникам Донбасса является предупреждением для тех, кто отказался чтить подвиги предков и забыл уроки, которые преподнесла история.