В США рассказали, как следят за поставленным на Украину оружием

В ходе заседания Совбеза ООН, замгенсека организации по разоружению Идзуми Накамицу выразила беспокойство из-за поставок вооружений в зоны конфликтов.

© Фото: Air Force Staff Sgt. Marco Gomez, defense.gov

Власти Соединенных Штатов внимательно следят за поставляемым на Украину оружием, чтобы не допустить его незаконных утечек. С таким заявлением в ходе заседания Совбеза ООН выступил зампостпреда США при организации Ричард Миллс.

«Мы следим за тем, чтобы любая помощь обороне Украины была ответственной и не приводила к непредвиденным последствиям», - приводит РИА Новости его слова.

В свою очередь, заместитель генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу выразила беспокойство из-за поставок вооружений в зоны конфликтов. Аналогичного мнения придерживается российский МИД. Ранее официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что вследствие поставок Киеву западного оружия будет происходить расширение черного рынка.