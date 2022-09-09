В ООН объяснили риски притока оружия в зоны конфликтов на фоне поставок Киеву
Организация Объединенных Наций всерьез обеспокоена поставками вооружений в зоны конфликтов. С таким заявлением выступила заместитель генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу. Оружейные поставки коллективного Запада украинским войскам накануне предложил обсудить постпред России при организации Василий Небензя.
«Крупномасштабный приток вооружений в зоны, затронутые конфликтами, вызывает множество обеспокоенностей, в том числе по поводу потенциальной утечки», - приводит РИА Новости слова Накамицу.
Аналогичные опасения озвучил и министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, который отметил, что поставляемое на Украину оружие и боеприпасы через черные рынки попадают к террористам и преступникам в Европе и других частях света.
Ранее, в ходе заседания Совбеза ООН, постпред РФ Василий Небензя заявил, что НАТО в ручном режиме руководит действиями официального Киева на поле боя. С его слов, Вашингтон непосредственно вовлечен в согласование каждой цели американских ракет РСЗО HIMARS. Кроме того, добавил Небензя, Украину наводнили западные военные инструкторы, представители спецслужб и наемники.