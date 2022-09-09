Приспущенный флаг, цветы и свечи: как выглядит посольство Великобритании в Москве после смерти Елизаветы II

По случаю смерти королевы, которая была формальным главой государства в 15 странах, объявлен 10-дневный траур.

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Люди несут цветы и зажигают свечи у посольства Великобритании в Москве в память о королеве Елизавете II, которая умерла сегодня в шотландском замке Балморал в возрасте 96 лет. У посольства Соединенного Королевства также приспустили флаг Великобритании.

О смерти королевы Букингемский дворец сообщил 8 сентября. Елизавета II правила рекордные 70 лет и семь месяцев – дольше всех британских монархов.

Теперь престол должен перейти к ее сыну, принцу Чарльзу. Британская пресса накануне сообщила, что официально королем Великобритании Карла III объявят 9 сентября. Он являлся наследником с 1952 года, когда его мать взошла на трон.