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Карл III будет объявлен королем Великобритании в пятницу

Ян Брацкий
23:26 08.09.2022
Королева Британии Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет.
Карл III будет объявлен королем Великобритании в пятницу
© Фото: Justin Tang, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Карл III будет официально объявлен королем Великобритании в пятницу, 9 сентября. Об этом сообщает британская газета The Times. Следует отметить, что Чарльз ждал своей очереди на престол рекордно долге время. Елизавета стала королевой в 1952 году, тогда ее сыну было всего четыре года. Таким образом, Чарльз оставался наследником в течение 70 лет.

«Карл будет официально провозглашен королем завтра», - пишет газета.

Королева Британии Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Как заявили в Букингемском дворце, монарх скончалась в шотландском замке Балморал, где Елизавета II находилась последнее время.

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