Лондонский мост рухнул: умерла королева Британии Елизавета II

Она ушла из жизни в возрасте 96 лет.

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Умерла королева Британии Елизавета II. Она ушла из жизни в возрасте 96 лет. Информацию подтвердили в Букингемском дворце.

Как утверждается, монарх скончалась в шотландском замке Балморал, где Елизавета II находилась последнее время.

«Королева мирно скончалась в замке Балморал сегодня днем», - говорится в сообщении.

Напомним, на случай смерти британской королевы подготовлена целая операция. О некоторых ее деталях стало известно из прессы. В частности, в нем говорится, что первым о кончине Елизаветы II должны узнать личный секретарь Эдвард Янг. По специальной линии он должен совершить звонок премьеру и сказать ключевую фразу: «Лондонский мост рухнул».

Сегодня весь день средства массовой информации писали сперва об ухудшении состоянии королевы, затем о том, что она скончалась, однако эти сообщения не подтверждались.