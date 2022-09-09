В США заявили, что план ограничения цен на нефть содержит «четкие стимулы» для Москвы

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Обсуждаемый западными странами план по установлению «потолка» на российскую нефть предполагает сохранения стимула для Москвы продолжать поставки. Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в ходе виртуальной дискуссии на площадке Брукингского института.

В ответ на российские «угрозы» не продавать нефть в случая введения ограничения стоимости он заявил, что основанная на отказе от продажи «черного золота» политика не имеет смысла.

«План ограничения предельной цены на нефть предполагает четкие стимулы продолжать экспорт нефти в пределах установленных ценовых ограничений», - цитирует его РИА Новости.

Ранее министры финансов стран «Большой семерки» (США, Великобритании, Германии, Франции, Италии Канады и Японии) приняли решение ввести ограничение максимальной цены на российскую нефть.

Вице-премьер РФ Александр Новак, в свою очередь, отметил, что Москва не оставит без ответа стремление западных стран лимитировать цены на отечественную нефть и прекратит поставки в страны, которые поддержат идею ограничить ее стоимость. О том же заявил и президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ-2022.