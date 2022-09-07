Необратимые изменения миропорядка: главное из заявлений Путина на пленарном заседании ВЭФ-2022

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Пресс-служба президента РФ

Россия ничего не потеряла и не потеряет из-за проведения спецоперации на Украине. Об этом президент Владимир Путин заявил, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке. На повестке - самые острые темы. Западные санкции, трансформация экономики, газовый вопрос. Президент отметил, что миропорядок стремительно меняется и в этих условия Россия, как суверенное государство, будет проводить самостоятельную политику и защищать свои интересы.

Необратимые изменения, которые произошли и продолжают происходить в стремительно меняющемся мире, где, кроме одной страны, продолжают возникать новые центры силы - и есть главная тема для разговора Путина с руководством стран, которые объединяют почти половину населения земного шара.

«На смену эпидемии пришли иные вызовы, так же глобального характера, несущие угрозу для всего мира. Имею в виду санкционную лихорадку Запада, его неприкрытые, агрессивные попытки навязать другим странам модели поведения, лишить их суверенитета и подчинить своей воле... Еще весной многие иностранные корпорации наперегонки объявляли об уходе из России, считая, что именно наша страна пострадает от этого сильнее других. Но сейчас мы видим, как одно за другим закрываются производства в самой Европе. И одна из ключевых причин - это, конечно, разрыв деловых связей с Россией», - сказал президент.

Одна из главных тем - снятие ограничений на вывоз российских удобрений, которые де-факто продолжают действовать, и вывоз украинского зерна. Его Россия обеспечила совместно с Турцией. После того, как Владимира Путина попросил об этом президент Африканского союза. В итоге из почти 90 кораблей, которые вывезли зерно со складов в Одессе, до беднейших стран мир доехали лишь два. Остальные отправились в сытые благополучные страны, не скрывает возмущения глава государства.

«То, что мы видим, очередной наглый обман. Обман партнеров. Это просто надувательство», - отметил Путин, добавив, что как РФ, так и беднейшие страны, просто «грубо кинули».

Чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу, Владимир Путин не исключает ограничений направления вывоза зерна и обещает обсудить это с президентом Эрдоганом, при посредничестве которого и были согласованы маршруты движения судов.

Еще одна тема - отчет МАГАТЭ, который был представлен по итогам поездки миссии этой организации на Запорожскую АЭС. По словам президента, отчету он доверяет, но осознает, что специалисты находятся под давлением и не могут честно сказать, что Украина ведет обстрелы Запорожской АЭС.

«Говорится (в отчете. - Прим.ред.), убрать военную технику. Но там нет ее... Боевая техника на станции не находится, но украинская сторона создает угрозы. Зачем они это делают я, если честно, не очень понимаю», - рассказал Путин.

Президент отметил, что еще накануне попросил главу «Росатома» представить предложения по обеспечению безопасности АЭС.

Путина спрашивают и о заявлениях главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который назвал Россию фашистским государством. Позже его слова списали на ошибку перевода.

«Он просто языком мелет, он большой специалист по этой части. Мы видели призывы победить РФ на поле боя. Что касается фашистских режимов, что сказать. Вы знаете, если бы он жил в 30-е годы, он же испанец, и услышал фразу "Над всей Испанией безоблачное небо", сигнал к перевороту Франко, он бы взял в руки оружие? Он бы был на стороне фашистов, потому что он сейчас их поддерживает на Украине», - заявил президент.

Говорил российский лидер и о том, что происходит на территории Украины и запугивании людей.

«Многие боятся даже рот открыть и сказать, что там происходит... Крайне огромное количество людей, которые ненавидят этот режим и мы должны делать опору на них. Они под гнетом фашистского режима. Таких людей много и мы будем их поддерживать», - объяснил глава государства.

Трансформация экономики, изменение привычного уклада жизни - результат беспрецедентного внешнего давления, которому подверглась Россия. От проведения специальной военной операции РФ ничего не потеряла и не потеряет, уверен президент.

«С точки зрения приобретений могу сказать, что главное приобретение - укрепление нашего суверенитета, и это неизбежный результат того, что сейчас происходит. Мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить. Россия приняла решение после многократных попыток решить этот вопрос мирным путем ответить так же, зеркально, как действовал наш потенциальный противник, - вооруженным путем. Мы это сделали сознательно, все наши действия направлены на помощь людям, которые проживают на Донбассе. Это наш долг, и мы исполним его до конца», - подчеркнул он.

Девиз форума - «На пути к многополярному миру». Владимир Путин уверен, что мир должен быть более справедливым и основываться на принципах международного права, а не навязанных одной страной правилах. Говоря о праве Донбасса на самоопределение, он апеллирует к решению Международного суда ООН по Косово, отмечая, что в соответствии с ним ЛНР и ДНР могут быть признаны, им может быть оказана помощь в случае агрессии в их сторону.

Еще одна тема - намерение Евросоюза ввести ограничения по цене на газ. Главная цель - сделать его продажу Россией невыгодной.

«Самое тупое решение. Если кто-то попытается реализовать, ни к чему хорошему это не приведет. Мы полностью выполняем наши контрактные обязательства. Но если кто-то попробует нам что-то навязать... Поставлять ничего не будем вне рамок контракта, ничего навязанного делать не будем. Нам останется только одно, как в сказке приговаривать "Мерзни, мерзни, волчий хвост"», - отметил Путин.

Сокращение предложения на рынке лишь приведет к росту цен на газ. А они и так в Европе в последнее время выросли - до трех тысяч евро.

Следующая тема - противоречивые заявления вокруг судьбы турбины для газопровода «Северный поток». Ее отправке в Россию не помогло даже личное присутствие канцлера ФРГ Олафа Шольца, который осмотрел турбину после ремонта.

«Здесь можно сколько угодно фотографироваться на фоне этой турбины, но документы-то дайте, в конце концов. Это наше имущество. Мы должны понимать правовой статус этого имущества и техническое состояние. Ничего не дают, кроме общих разговоров.

Последняя турбина сейчас вышла из строя, и представители Siemens приехали, посмотрели, утечка масла там происходит, взрывоопасная ситуация, пожароопасная. Конечно, так турбина работать не может. Давайте нам турбины, мы завтра включим «Северный поток - 1». Не дают же ничего», - пояснил глава государства.

Прокомментировал Путин и призыв ряда европейских стран серьезно ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз и возможные ответные действия России.

«Сергей Викторович Лавров на меня рассердится, наверное, потому что МИД все время действует зеркально. Нам плюнули - мы тоже должны ответить плевком. Нам визы закрыли и мы тоже должны всем закрыть визы. Не нужно ничего делать, что не отвечает нашим интересам. Мы заинтересованы в том, чтобы молодые люди приезжали и учились у нас, мы заинтересованы в том, чтобы бизнес приезжал и работал у нас... Welcome, пожалуйста, пусть приезжают и работают», - сказал Путин.

Лавров, впрочем, заверил, что не рассердился на главу государства.

«Ну это, знаете, фигура речи. Неделю назад, почитайте на нашем сайте, я на пресс-конференции комментировал решение Евросоюза и сказал, что мы не будем рекомендовать отвечать взаимностью», - сказал он.

Попытка обрушить экономику России закончилась безрезультатно, уверяют в Кремле. И даже не фоне преобладающих в мире негативных тенденций, в руководстве страны, как заявил накануне Дмитрий Песков, проводят титаническую работу, чтобы выправить ситуацию. И пока есть повод для сдержанного оптимизма: спад экономики России меньше, чем прогнозировали - всего лишь два процента ВВП.