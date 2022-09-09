Полянский: Россия сделала все возможное для посещения Еленовки миссией ООН

Сейчас согласуются технические детали поездки делегации, уточнил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

© Фото: РИА Новости

Россия сделала со своей стороны все возможное, чтобы организовать визит представителей Организации Объединенных Наций (ООН) в Еленовку для расследования удара по СИЗО. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, сейчас согласуются технические детали поездки делегации в Донецкую Народную Республику (ДНР). Полянский уточнил, что со своей стороны РФ сделала все возможное, теперь «мяч на стороне ООН», сообщает РИА Новости.

Ранее о согласовании деталей поездки миссии ООН в обстрелянный изолятор с украинскими военнопленными в Еленовке заявили в российском МИД. О планах посетить ДНР также сообщал заместитель генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло Эксперт планируют установить все обстоятельства обстрела СИЗО.