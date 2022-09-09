МИД сообщил о предстоящей миссии ООН в изолятор в Еленовке

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В настоящее время идет обсуждение и согласование сроков прибытия миссии ООН в обстрелянный Вооруженными силами Украины следственный изолятор в Еленовке, где содержались украинские пленные. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел России.

Ранее заместитель генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло заявил, что группа Организации Объединенных Наций отправится в ДНР для того, чтобы установить обстоятельства обстрела следственного изолятора в Еленовке в ближайшие дни. Уточняется, что миссию возглавит Карлос Альберто душ Сантуш Крус. Вместе с ним в Донбасс поедут старшие должностные лица и опытные эксперты.

В начале прошлого месяца специальный представитель Министерства иностранных дел РФ по гуманитарным связям России и США Стивен Сигал посетил следственный изолятор в Еленовке, по которому был нанесен ракетный удар украинскими войсками. В настоящий момент на месте СИЗО можно увидеть разрушенное здание с поврежденной крышей и огромным количеством обломков.