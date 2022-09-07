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Группа ООН отправится в ДНР для расследования обстрела СИЗО в Еленовке в ближайшие дни

Анна Назайкина
22:34 07.09.2022
Миссия должна иметь возможность беспрепятственно выполнять свою работу, заявили в организации.
Группа ООН отправится в ДНР для расследования обстрела СИЗО в Еленовке в ближайшие дни
© Фото: ТРК "Звезда"
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Группа Организации Объединенных Наций отправится в ДНР для того, чтобы установить обстоятельства обстрела следственного изолятора в Еленовке в ближайшие дни. Такое заявление сделал заместитель генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло.

«В ближайшие дни в Еленовку должна отправиться миссия по установлению фактов для расследования инцидента, произошедшего 29 июля», - сказала она в ходе Совбеза Организации.

Уточняется, что миссию возглавит Карлос Альберто душ Сантуш Крус. Вместе с ним в Донбасс поедут старшие должностные лица и опытные эксперты, заявил ДиКарло.

«Миссия должна иметь возможность беспрепятственно выполнять свою работу и иметь безопасный, надежный и беспрепятственный доступ к людям, местам и доказательствам», - добавила замгенсека.

Ранее в российском оборонном ведомстве рассказали, как украинские националисты ударили по своим же пленным из РСЗО HIMARS. В МО РФ заявили, что целью данной украинской провокации является запугивание своих бойцов, чтобы они не сдавались в плен.

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