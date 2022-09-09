Корреспондент «Звезды» показал центр Донецка в первые минуты после обстрела

По словам следователей и экспертов, по характерным нарезкам можно определить снаряд 155-мм калибра от гаубицы М777.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Вооруженные силы Украины нанесли удары сразу по разным районам Донецка. В том числе - по детскому саду, парку и троллейбусной остановке, передает с места событий корреспондент «Звезды».

Воронка, которую оставил украинский снаряд, дом с выбитыми стеклами - последствия обстрела центра Донецка.

«Ворошиловский район - это центральное место Донецка, здесь очень магазинов, небольшой мини-рынок, в момент обстрела здесь находилось много людей», - отмечает наш корреспондент.

У воронки валяются обломки снарядов. По словам следователей и экспертов, которые работают на месте, по характерным нарезкам можно определить снаряд 155-мм калибра от гаубицы М777.

«Вдруг как заглушилось все, ба-бах резко. Нету никакой связи, все бегут, взрыв-взрыв-взрыв, рядом все», - рассказывает очевидец о моменте обстрела.

Обстрелы Донецка продолжаются с ночи и идут даже в эти минуты.

Всего в результате массированного обстрела города, по данным штаба теробороны Донецкой Народной Республики, погибли пять мирных жителей, еще как минимум семь получили ранения.