В ДНР заявили о погибших и пострадавших в результате обстрела центра Донецка
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Двое человек погибли и пятеро пострадали в результате обстрела украинскими войсками центра Донецка, заявили в штабе ДНР.
|
В ДНР заявили о погибших и пострадавших в результате обстрела центра Донецка
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Двое человек погибли и пятеро пострадали в результате обстрела украинскими войсками центра Донецка, заявили в штабе ДНР.
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
|
Картина дня
17:45 В стране и мире
В ДНР заявили о погибших и пострадавших в результате обстрела центра Донецка
16:06 Армия
Путин предложил рассмотреть обеспечение жильем военнослужащих на совещании с членами Совбеза
16:05 Армия
Минобороны России показало видео с переброской войск на Харьковское направление
15:11 Армия
В МО РФ сообщили о неудачных попытках атак ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
14:41 В стране и мире
В НАТО заявили, что размещают новые силы на востоке альянса
Популярное
«Мерзни, мерзни, волчий хвост»: Путин рассказал о будущем Европы без российского газа
Путин и Шойгу с улыбкой обсудили Евкурова, когда наблюдали за учениями «Восток-2022»
Шенгенский вопрос: как теперь ЕС будет выдавать визы россиянам
МО РФ: за сутки ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении
Шойгу заявил о ежегодном проведении Международного антифашистского конгресса
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей заведений Минобороны с Днем знаний