МО РФ: на «Востоке-2022» отработаны совместные действия боевых кораблей России и КНР

В центральной части Японского моря был проведен розыгрыш эпизода - поиск и поражение корабельных группировок военно-морских сил противника, добавили в МО РФ.

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Россия и Китай отработали совместные действия боевых кораблей на стратегических командно-штабных учениях «Восток-2022», заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.

Особенность этих учений - совместное применение авиации и боевых кораблей, добавил замглавы российского военного ведомства. В рамках учений отрабатывалось «нанесение массированных огневых ударов, ведение оборонительных и наступательных действий в интересах разгрома сухопутных, авианосных и корабельных ударных групп (группировок) условного противника».

В морских полигонах также были отработаны вопросы поиска и уничтожения подлодок противника, организации всех видов обороны совместного отряда боевых кораблей, отражение ударов средств воздушного нападения противника и нанесение поражения десантному отряду на переходе морем. Фомин добавил, что ВС России отработали отражение агрессии на учениях «Восток-2022».

Напомним, в учениях «Восток» было задействовано свыше 50 тысяч военнослужащих, более 5 000 единиц вооружения и военной техники. Они проходили на девяти сухопутных полигонах и в акваториях двух морей. За основной частью учений на полигоне Сергеевский наблюдали Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

Также на полигоне присутствовали свыше 170 иностранных представителей из 35 зарубежных государств. Свои задачи отрабатывали артиллерия, мотострелки и танковые подразделения. Финальную точку в разгроме условного противника поставила штурмовая и оперативно-тактическая авиация.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов