МО РФ: ВС России отработали отражение агрессии на учениях «Восток-2022»

На втором этапе отрабатывались вопросы управления войсками (силами) в ходе отражения агрессии против РФ, применения коалиционной группировки войск и восстановления территориальной целостности государства, заявили в МО РФ.

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Отражение агрессии против РФ отрабатывалось в рамках стратегических командно-штабных учений «Восток-2022», заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

«Учение проводилось в два этапа. На первом этапе обучаемые уточнили решение на применение войск в стратегической операции, поставили задачи, разработали документы плана операции на дальнейшие действия. На втором этапе отработали вопросы управления войсками (силами) в ходе отражения агрессии против Российской Федерации, применения коалиционной группировки войск и восстановления территориальной целостности государства», - сказал замглавы российского военного ведомства на брифинге для иностранных военных атташе.

Он уточнил, что на учениях было разработано условное государственно-территориальное деление и предусмотрено образование условных коалиций в составе противоборствующих сторон.

Напомним, в учениях «Восток» было задействовано свыше 50 тысяч военнослужащих, более 5 000 единиц вооружения и военной техники. Они проходили на девяти сухопутных полигонах и в акваториях двух морей. За основной частью учений на полигоне Сергеевский наблюдали Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов