Минобороны России показало кадры переброски «Ураганов» на Харьковское направление

Помимо 220-миллиметровых реактивных систем залпового огня, на кадрах в предоставленном Минобороны России видео можно видеть перевозимые на автоприцепах БМП-2, а также различную автотехнику.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Российское оборонное ведомство показало кадры переброски РСЗО «Ураган» на Харьковское направление.

Помимо 220-миллиметровых реактивных систем залпового огня, на кадрах в предоставленном Минобороны России видео можно видеть перевозимые на автоприцепах БМП-2, а также различную автотехнику.

Какие-то РСЗО перебрасываются на новое направление. А какие-то безжалостно уничтожаются. Так, например, официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков заявил об уничтожении украинской боевой машины РСЗО HIMARS американского производства. Произошло это также на Харьковском направлении.

Также в Минобороны России заявили о поражении пунктов управления украинских националистов из «Кракена» в Харьковской области.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов