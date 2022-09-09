Армия МО РФ: поражены пункты управления украинских националистов из «Кракена» под Харьковом Цели были поражены высокоточными ударами ВКС России в районе населенного пункта Пришиб. © Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress Читайте нас на: Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил в ходе брифинга о поражении пунктов управления украинских националистов из «Кракена» под Харьковом. «Высокоточными ударами ВКС России поражены пункты управления националистического формирования “Кракен” в районе населенного пункта Пришиб Харьковской области», - сказал он. Кроме того, удалось поразить пункты управления 93-й мехбригады в районе Артемовска в ДНР. Конашенков уточнил, что было уничтожено свыше 50 националистов, а также 16 единиц военной автоспецтехники. © Минобороны России По данным российского оборонного ведомства, в общей сложности с начала проведения СВО по защите народных республик Донбасса удалось уничтожить 5 417 единиц украинской специальной военной автотехники. Материал подготовили: Анна Назайкина, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика