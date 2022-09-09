МО РФ: поражены пункты управления украинских националистов из «Кракена» под Харьковом
Цели были поражены высокоточными ударами ВКС России в районе населенного пункта Пришиб.
© Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил в ходе брифинга о поражении пунктов управления украинских националистов из «Кракена» под Харьковом.
«Высокоточными ударами ВКС России поражены пункты управления националистического формирования “Кракен” в районе населенного пункта Пришиб Харьковской области», - сказал он.
Кроме того, удалось поразить пункты управления 93-й мехбригады в районе Артемовска в ДНР. Конашенков уточнил, что было уничтожено свыше 50 националистов, а также 16 единиц военной автоспецтехники.
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