© Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress

Российские военные уничтожили боевую машину американской РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Червоный Донец в Харьковской области, сообщил на брифинге 9 сентября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также он отчитался об уничтожении трех складов вооружения и боеприпасов противника в районах Чугуева Харьковской области и Радушное Днепропетровской области. Между тем в районе Ровнополья Запорожской области противник лишился буксируемой гаубицы М777 американского производства. За минувшие сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ, 52 артиллерийских подразделения и неприятельские войска в 153 районах.

Представитель российского военного ведомства рассказал и об успешной работе сил ПВО. Так, за сутки уничтожены шесть украинских беспилотников. В Херсонской области сбиты 18 снарядов для РСЗО HIMARS и «Ольха».

Кроме того, украинские военные попытались провести атаки на Николаево-Криворожском направлении, но с потерями отступили. Только в живой силе противник потерял более 270 своих бойцов на данном направлении. Кроме того, российская артиллерия подавила украинские орудия, которые били по Энергодару.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов