Армия Путин предложил рассмотреть обеспечение жильем военнослужащих на совещании с членами Совбеза Тимур Шерзад Президент подчеркнул, что вопрос о жилье для военных является очень важным. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть обеспечение жильем военнослужащих на оперативном совещании с членами Совбеза. «Уважаемые коллеги, добрый день. У нас сегодня очень важный вопрос об обеспечении жильем военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, и других войск, воинских формирований и органов», - заметил Путин. Ранее в Кремле рассказали о финансировании восстановления Саур-Могилы. А в Минобороны России показали видео с переброской войск на Харьковское направление. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика