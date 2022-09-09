Путин предложил рассмотреть обеспечение жильем военнослужащих на совещании с членами Совбеза
Президент подчеркнул, что вопрос о жилье для военных является очень важным.
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Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть обеспечение жильем военнослужащих на оперативном совещании с членами Совбеза.
«Уважаемые коллеги, добрый день. У нас сегодня очень важный вопрос об обеспечении жильем военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, и других войск, воинских формирований и органов», - заметил Путин.
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