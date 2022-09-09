Минобороны России показало видео с переброской войск на Харьковское направление
Ранее в МО РФ заявляли о поражении высокоточным оружием пунктов управления украинских националистов из «Кракена» под Харьковом.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России показало видео с переброской войск на Харьковское направление.
Это уже не первое такое видео, которое сегодня опубликовало российское оборонное ведомство - показанные ранее кадры можно посмотреть тут.
Ранее в МО РФ заявляли о поражении высокоточным оружием пунктов управления украинских националистов из «Кракена» под Харьковом.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов