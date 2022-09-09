Ранее в МО РФ заявляли о поражении высокоточным оружием пунктов управления украинских националистов из «Кракена» под Харьковом.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России показало видео с переброской войск на Харьковское направление.

Это уже не первое такое видео, которое сегодня опубликовало российское оборонное ведомство - показанные ранее кадры можно посмотреть тут.

Ранее в МО РФ заявляли о поражении высокоточным оружием пунктов управления украинских националистов из «Кракена» под Харьковом.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов