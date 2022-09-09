В Кремле рассказали о финансировании восстановления Саур-Могилы

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Работы по восстановлению мемориального комплекса Саур-Могила в Донбассе финансировались из специального фонда президента России. Об этом заявил первый заместитель главы администрации Кремля Сергей Кириенко.

«Русские пришли сюда защищать Большую Россию. Пришли защищать людей, которые восемь лет назад, в 2014 году, вынуждены были взять в руки оружие, только для того чтобы отстоять свое право быть русскими. Неслучайно президент принял это решение. И даже финансирование на организацию этой работы специальным решением Владимира Владимировича было выделено из резервного фонда президента России», - рассказал Кириенко в беседе с РИА Новости.

С инициативой восстановления Саур-Могилы глава российского государства выступил лично. В ходе боев с украинскими националистами в 2014 году мемориальный комплекс был практически полностью разрушен. Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны РФ и Российского военно-исторического общества восстановили его в рекордные сроки, всего за 90 дней.