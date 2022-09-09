На видео можно заметить грузовые автомобили, в том числе буксирующие артиллерийские орудия, инженерные машины, бронетранспортеры, а также другую технику.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры переброски войск на Харьковское направление.

На видео можно заметить грузовые автомобили, в том числе буксирующие артиллерийские орудия, инженерные машины, бронетранспортеры, а также другую технику.

Ранее летчик российского вертолета Ми-8МТВ-5 рассказал о дуэли с украинским «Буком». По его словам, за тот бой его вертолет прозвали «бешеной восьмеркой».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов