Хованского исключили из перечня террористов и экстремистов

Уголовное дело об оправдании терроризма против блогера закрыли в июле этого года.

© Фото: Юрий Хованский ВКонтакте

Блогера Юрия Хованского исключили из перечня физических лиц, причастных к терроризму и экстремизму. Об этом свидетельствуют данные Росинфомониторинга по состоянию на 9 сентября.

На ресурсе Хованский находится в списке физических лиц, исключенных из перечня террористов и экстремистов.

Хованский был задержан в июне прошлого года. Поводом стало исполнение блогером на одном из стримов песни о трагедии в «Норд-Осте», которая содержала признаки публичных призывов к осуществлению террористических актов. Экспертиза также нашла в словах блогера оправдание и пропаганду терроризма, угрозы по национальному признаку и призывы к насильственным действиям.

Находясь под следствием, Хованский раскаялся, назвав песню «отвратительной», и извинился за содеянное. Осенью 2021 году меру пресечения блогеру изменили с ареста на запрет определенных действий, в частности, ему нельзя было выходить в Интернет. В июле 2022 года уголовное дело против Хованского было прекращено за истечением срока давности.