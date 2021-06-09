Появились видеокадры задержания в Санкт-Петербурге видеоблогера Юрия Хованского

Блогера Юрия Хованского, известного своими «провокативными шутками», задержали в Санкт-Петербурге. К молодому мужчине пришли домой сотрудники правоохранительных органов с ордером на обыск. После проведения данного мероприятия, в ходе которого у него дома было обнаружено в том числе огнестрельное оружие, блогера отвезли на допрос в полицию.

По данным ТАСС, Хованский задержан в рамках дела по статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Как передает один из пабликов, данное уголовное дело связано с песней Хованского про теракт на мюзикле «Норд-Ост». Видео с нею было опубликовано в Сети около года назад. Дело передано в отдел, который расследует преступления по этническим и религиозным мотивам.