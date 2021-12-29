«Хова, Хова»: кадры освобождения блогера Хованского из зала суда

Блогер Юрий Хованский покинул здание Куйбышевского районного суда в Санкт-Петербурге под крики толпы встречающих. На тротуаре собрались десятки человек, выкрикивающих его фамилию. Сотрудники полиции через громкоговоритель просили собравшихся не напирать и не занимать проезжую часть у выхода из здания суда.

Сегодня судья принял решение об изменении меры пресечения блогеру на «запрет определенных действий».

Летом блогер был задержан, поскольку, по версии следствия, исполнил на трансляции песню, содержащую «убеждения в привлекательности идеологии терроризма», имея целью публичные «пропаганду, формирование и оправдание террористической деятельности». После допроса блогер признался в исполнении провокационной песенной композиции и заявил, что раскаивается в содеянном.