Небензя: НАТО в ручном режиме руководит действиями Киева на поле боя

По мнению постпреда РФ при ООН, Вашингтон непосредственно вовлечен в согласование каждой цели американских ракет РСЗО HIMARS.

© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Global Look Press

Североатлантический альянс (НАТО) в ручном режиме руководит действиями официального Киева в театре военных действий на Украине. С таким заявлением на заседании Совбеза ООН выступил постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

«НАТО в ручном режиме руководит действиями Киева в театре военных действий. Представители украинской военной разведки публично признавали, что Вашингтон непосредственно вовлечен в согласование каждой цели американских ракет РСЗО HIMARS», - приводит РИА Новости слова постпреда РФ при ООН.

С его слов, Украину наводнили западные военные инструкторы, представители спецслужб и наемники.

«В ряде стран проводятся курсы по подготовке украинских вооруженных формирований», - добавил Василий Небензя.

Ранее постпред России при ООН назвал страны коллективного Запада соучастниками и соисполнителями военных преступлений Украины против мирных граждан. По словам Небензи, западные кураторы киевского режима поставляют ему вооружение вместо того, чтобы осудить своих украинских подопечных.