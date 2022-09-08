Россия запросила заседание СБ ООН из-за поставок Киеву западного оружия

Ранее российский МИД предупредил, что за счет поставок западного вооружения Украине будет происходить расширение черного рынка.

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Российская Федерации запросила заседание Совета Безопасности ООН в четверг, 8 сентября. На заседании российских постпред при организации Василий Небензя предложил коллегам обсудить поставки западных вооружений официальному Киеву и вероятные последствия таких действий.

«Предлагаем завтра обсудить настоящую угрозу международному миру и безопасности, порожденную поставками иностранными государствами вооружений и продукции военного назначения на Украину», - приводит РИА Новости слова Небензи.

Он уточнил, что Россия хотела бы видеть в числе докладчика по данной проблеме заместителя генерального секретаря ООН по разоружению Идзуми Накамицу, а также «представителей гражданского общества».

Страны коллективного Запада начали поставлять тяжелое вооружение и боеприпасы на Украину почти сразу после начала специальной военной операции ВС РФ по защите мирного населения Донбасса. О том, что оружие, которое западные страны отправляют на Украину, впоследствии будет распространяться по европейскому континенту и другим регионам, уже предупреждали ранее в МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что вследствие поставок Киеву западного оружия будет происходить расширение черного рынка.