Летчик ВКС России рассказал, за что его вертолет Ми-8 прозвали «бешеной восьмеркой»

Во время боевого вылета он получил задачу в воздухе, по координатам обнаружил позицию ПВО противника и дал команду применить вооружение.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Один из российских Ми-8 в ВСУ стали называть «бешеной восьмеркой» после того, как вертолет нанес ракетные удары по противнику и уничтожил их зенитный ракетный комплекс «Бук». Об этом рассказал командир бригады армейской авиации ЗВО Игорь в видео Министерства обороны РФ.

Летчик пояснил, что во время боевого вылета он по координатам обнаружил позицию ПВО противника и дал команду применить вооружение. Для украинских военных этот удар был неожиданным.

«Это пошло именно от врага. Когда был "перехват" на следующий день, как раз эти слова и были, что прилетела какая-то бешеная восьмерка, уничтожила все, что у нас здесь есть, и улетела. С этого момента этот вертолет так и называют», - пояснил командир.

Основная задача Ми-8 - сопровождение ударных смешанных групп таких вертолетов, как Ка-52 «Аллигатор». Игорь рассказал, что случай с уничтожением украинского «Бука» показал, что его можно использовать для ракетных ударов.

«Я думаю, что лишних 20-40 ракет будут лучше для выполнения боевой задачи, большую площадь накроем», - добавил летчик.

Игорь также указал на хорошую маневренность Ми-8. Главное, по словам командира, безопасность экипажей, которых он не выпускает в воздух, пока не удостоверится в безопасности выполнения задачи.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов