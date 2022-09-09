Рогов сообщил, что под Энергодаром уничтожили украинский десант из 15 катеров

Противник был своевременно выявлен и подпущен к берегу.

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Пытавшийся сегодня высадиться около Энергодара украинский десант для переправы через Днепр использовал 15 быстроходных катеров. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Десант противника был своевременно выявлен, подпущен к берегу и накрыт артиллерией в районе места высадки», - сообщил чиновник в своем Тelegram-канале.

Напомним, ранее Владимир Рогов сообщил, что украинский десант попытался высадиться в направлении Каменки-Днепровской. Атака ВСУ была успешно отражена.

Недавно украинцы уже предпринимали попытки высадить десант рядом с Запорожской АЭС. Однако им это не удалось.