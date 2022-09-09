В Запорожской области сообщили о неудачной высадке украинского десанта

Владимир Рогов считает, что ВСУ пытаются прощупать слабое место в обороне.

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Украинский десант попытался высадиться через Днепр в Запорожской области в направлении Каменки-Днепровской. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, атака ВСУ была успешно отражена.

«Минувшей ночью пресечена новая попытка боевиков Зеленского форсировать Днепр и высадиться в районе Каменки-Днепровской. Она успешно отражена», - передает РИА Новости слова чиновника.

Владимир Рогов считает, что украинцы пытаются прощупать слабое место в обороне, чтобы закрепиться на берегу Днепра и создать плацдарм для наступления.

Напомним, недавно ВСУ предпринимали попытки высадить десант рядом с Запорожской АЭС. Однако все атаки российские войска отразили.