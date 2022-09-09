В Кремле раскрыли место и тему предстоящей встречи Путина и Эрдогана

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В Кремле раскрыли место и тему предстоящей встречи президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Возможен и необходим и уже готовится разговор Путина и Эрдогана, который, как мы рассчитываем, состоится в Самарканде. Этот разговор действительно назрел», - сказал он.

В частности, лидеры двух стран будут обсуждать поставки российского продовольствия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, первая тема, которую нужно обсуждать, - это то, что реализация стамбульской сделки по зерну не приносит блага нуждающимся странам. Только два судна с продовольствием прибыли в бедные страны, отметил он.

Кроме того, по словам представителя Кремля, необходимо обсудить тему экспорта на мировые рынки российского продовольствия.