В Кремле раскрыли место и тему предстоящей встречи Путина и Эрдогана
В Кремле раскрыли место и тему предстоящей встречи президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Возможен и необходим и уже готовится разговор Путина и Эрдогана, который, как мы рассчитываем, состоится в Самарканде. Этот разговор действительно назрел», - сказал он.
В частности, лидеры двух стран будут обсуждать поставки российского продовольствия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам Пескова, первая тема, которую нужно обсуждать, - это то, что реализация стамбульской сделки по зерну не приносит блага нуждающимся странам. Только два судна с продовольствием прибыли в бедные страны, отметил он.
Кроме того, по словам представителя Кремля, необходимо обсудить тему экспорта на мировые рынки российского продовольствия.