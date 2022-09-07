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В ООН рассказали, как идет работа над обеспечением экспорта продовольствия из РФ

Анна Назайкина
20:44 07.09.2022
Отвечая на претензии Москвы о невыполнении соглашений, в организации назвали «эту часть сделки» сложным торговым диалогом.
В ООН рассказали, как идет работа над обеспечением экспорта продовольствия из РФ
© Фото: Patrick Domingo, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
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В Организации Объединенных Наций заявили, что упорно работают над тем, чтобы обеспечивать экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

«Мы работаем усердно со всеми сторонами для устранения препятствий», - заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

Отвечая на претензии Москвы о невыполнении соглашений, он назвал «эту часть сделки» сложным торговым диалогом - в него входит много тем, к которым должны подключиться многие стороны.

«Не только правительства, но и частного бизнеса в том, что касается страхования, транспорта, финансов», - добавил он.

Сегодня российский лидер Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ, комментируя ситуацию с вывозом зерна, заявил, что РФ снова «кинули» и «надули».

Напомним, что соглашения о беспрепятственном вывозе украинского зерна и снятии ограничений на экспорт продукции из России удалось достичь в Стамбуле 22 июля. Тогда документ подписали представители РФ, Украины, Турции и ООН.

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