«Грубо кинули»: Путин прокомментировал ситуацию с вывозом зерна с Украины

Глава государства отметил, что российская сторона сделала все для того, чтобы сложить эти договоренности, подчеркнув, что РФ их неукоснительно придерживается.

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Давление, которое оказывалось на Россию со стороны западных стран, было основано на призыве РФ обеспечить интересы беднейших экономик, не допустить голода в этих странах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ-2022, отвечая на вопрос о ситуации вокруг вывоза зерна с территории Украины.

«Выяснилось, что в очередной раз нас, как в народе говорят, грубо кинули, надули. И не только нас, но и беднейшие страны», - сказал он.

Глава государства отметил, что российская сторона сделала все для того, чтобы сложить эти договоренности, подчеркнув, что РФ их неукоснительно придерживается.

Ранее заместитель директора департамента информации и печати министерства иностранных дел России Иван Нечаев заявил, что суда с зерном, которые следуют из Украины в рамках продуктовой сделки, идут в западные государства, а не в голодающие страны Африки.

Также он добавил, что не выполняется соглашение о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений. Эти факты дают повод сомневаться в искренности намерений Запада по борьбе с голодом.