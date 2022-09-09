Вопросы истории Расчлененный исполин: как выглядит первая советская АПЛ К-3 в разрезанном виде Тимур Шерзад Роман Закурдаев Когда все необходимые мероприятия будут завершены, целостность корпуса подводной лодки будет восстановлена. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: «Звезда» публикует кадры с разделенной на части первой советской атомной подлодкой К-3 «Ленинский комсомол» в Кронштадте. Распил субмарины - технологическая процедура, она необходима, чтобы установить ее Музее военно-морской славы. Когда все необходимые мероприятия будут завершены, целостность корпуса подводной лодки будет восстановлена. Также камера нашего телеканала запечатлела начало движения частей корпуса «Ленинского комсомола» к месту вечной стоянки в музее. Ранее «Звезда» показала, как выглядел последний поход «Ленинского комсомола». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика