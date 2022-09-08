Подлодку «Ленинский комсомол» разделили на части, чтобы доставить в Музей военно-морской славы

Части лодки будут воссоединены уже после установки в здании музея.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Первую советскую атомную подводную лодку К-3 «Ленинский комсомол» распилили на две части. В таком виде ее доставят в Музей военно-морской славы в Кронштадте.

Лодку разделили надвое, для транспортировки по суше. Чтобы перевезти ее в целом виде, пришлось бы останавливать дорожное движение во всем Кронштадте.

Корпус распилили прямо на борту баржи «Атлант», пришвартованной на терминале порта «Моби Дик» в Кронштадте. Части лодки будут воссоединены уже после установки в здании Музея военно-морской славы.

«Применены наиболее технологичные инженерные решения. Они позволили разделить К-3 аккуратным и безвредным для лодки образом. После транспортировки в Музей обе части соединятся без потери прочности и изменения внешнего вида», - объяснила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

Подробнее о первой советской атомной подводной лодке «Ленинский комсомол» смотрите в фильме «Звезды».