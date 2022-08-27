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Последний поход «Ленинского комсомола»: зачем легендарную подлодку К-3 отправляют в Выборг

Павел Кутаренко
15:04 27.08.2022
Корабль станет центральным экспонатом Музея военно-морской славы - одного из важнейших объектов туристско-рекреационного кластера «Остров фортов».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Сегодня начался большой путь легендарной подлодки К-3 «Ленинский Комсомол». Это первая советская атомная субмарина и она станет центральным экспонатом уникального музея в «Острове фортов». Она прошла сложный процесс реставрации и вот теперь ее из Кронштадта отправят в Выборг, где стометровую подлодку поднимут на сушу и дальше она продолжит свой путь по земле.

Транспортировка К-3 «Ленинский комсомол» начинается с первыми лучами рассвета над морским собором Кронштадта. 108-метровая подводная лодка - на четырех понтонах, что поддерживают ее с каждого борта. За буксировку подлодки отвечают два буксира, один ее тянет, другой - подруливает. Сейчас они крайне медленно и бережно разворачивают подлодку в гавани. Еще весной в сухом доке Кронштадтского морского завода легендарной подлодке старый «китель» сменили на новый. Тогда практически полностью заменили обшивку легкого корпуса, ведь этому ветерану - уже 64 года.

«Ленинский комсомол» - первенец нашего подводного атомного флота, он первым в мире отработал всплытие среди льдов Северного полюса, погрузился на рекордную глубину. За годы службы подлодка прошла почти 130 тысяч морских миль, но в начале 90-х ее вывели из боевого состава Северного флота и хотели утилизировать – «пустить на иголки». Спасти легендарный корабль удалось благодаря совместной инициативе командования ВМФ России, проекта «Остров Фортов» и ветеранов флота.

«Это памятник не только истории ВМФ, подводного флота, это памятник инженерам, конструкторам, строителям и тому, что ее строила вся страна. Сохранить для потомства К-3 – это все равно, что сохранить "Аврору"», - уверен председатель Санкт-Петербургского Клуба моряков-подводников ВМФ Игорь Курдин.

Скорость буксировки не больше двух узлов - торопиться здесь нельзя ни в коем случае. Сейчас «Ленинский комсомол» проходит створы дамбы - впереди долгий путь по Финскому заливу.

Подлодку должны привести в акваторию Выборга, где есть необходимая глубина для того, чтобы завести ее в баржу «Атлант» - единственную в стране, способную выполнить транспортировку и выгрузку такого большого корабля с моря на сушу. Обеспечивать весь комплекс сложнейших работ будут военные моряки Западного военного округа.

«На этом проекте объединены и военные проектанты и инженеры, гражданские - у нас совершенно разный опыт, как выяснилось. Но самое главное, что объединившись и общаясь в течение полугода подготовки всего этого проекта, мы для себя открыли очень много нового», - признался руководитель компании-разработчика проекта буксировки Олег Карпович.

Инженерная операция транспортировки «Ленинского комсомола» по суше точно будет достойна книги рекордов Гиннесса. Подлодку на самоходных осях провезут по улицам Кронштадта - никто в мире еще не делал ничего подобного. 

Корабль станет центральным экспонатом Музея военно-морской славы - одного из важнейших объектов туристско-рекреационного кластера «Остров фортов», создаваемого по поручению президента России. Открыть уникальный музей с легендой нашего атомного подводного флота планируют уже в следующем году.

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