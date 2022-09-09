Вторая жизнь и вечная память: кадры восстановленной Саур-Могилы с высоты птичьего полета

Строителям удалось почти невозможное, они восстановили разрушенный монумент в рекордные 90 дней.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Специалисты Военно-строительного комплекса Министерства обороны Российской Федерации и Российского военно-исторического общества завершили совместную работу по воссозданию знакового для Донецкой Народной Республики памятника - Саур-Могилы.

Монумент был разрушен в ходе боев в 2014 году, но специалистам Военно-строительного комплекса Минобороны России и РВИО удалось восстановить его за рекордные 90 дней.

Строители собирали барельефы из обломков, как мозаику. Кроме того, были установлены три новых пилона, на которых запечатлен подвиг современных защитников Донбасса. Открытие комплекса состоялось сегодня. На Саур-Могиле зажгли вечный огонь, частицу которого привезли из Москвы.