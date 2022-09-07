Неугасимое пламя: частицу Вечного огня из Москвы везут на Саур-Могилу в ДНР

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Частицу Вечного огня взяли с Могилы Неизвестного Солдата, чтобы доставить на Саур-Могилу в Донецкой Народной Республике (ДНР). Торжественное открытие восстановленного мемориала состоится 8 сентября - в День освобождения Донбасса от фашистов.

Вечный огонь на легендарной высоте в ДНР запылал накануне - его запустили в тестовом режиме. В день открытия мемориала к нему доставят частицу пламени из Москвы, которую перевезут в специальной горелке.

Мемориал на Саур-Могиле, почти полностью разрушенный еще в 2014 году украинской артиллерией, восстановили специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России всего за 90 дней. На нем снова возвышаются стела и фигура солдата.