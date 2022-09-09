Новый король Великобритании Карл III может сменить тронное имя
Изначально принц Чарльз, ставший после смерти Елизаветы II новым королем Великобритании, хотел взять тронное имя Георг. Об этом «Звезде» рассказала доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН и историк королевской семьи Галина Остапенко.
По мнению эксперта, произошедшее накануне стало неожиданностью для Чарльза и ему нужно было быстро принять решение о тронном имени. Однако у него еще есть время его изменить.
«Чарльз не хотел быть последователем Карла II, которого казнили. Но, возможно, будет и коронован под другим именем. Коронация произойдет еще через шесть месяцев», - предположила Галина Остапенко.
Напомним, Чарльз, предположительно, будет официально объявлен королем Великобритании сегодня. Он ждал своей очереди на престол рекордно долге время - 70 лет.
Королева Британии Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Как заявили в Букингемском дворце, монарх скончалась в шотландском замке Балморал, где Елизавета II находилась последнее время.