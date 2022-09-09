Новый король Великобритании Карл III может сменить тронное имя

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Изначально принц Чарльз, ставший после смерти Елизаветы II новым королем Великобритании, хотел взять тронное имя Георг. Об этом «Звезде» рассказала доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН и историк королевской семьи Галина Остапенко.

По мнению эксперта, произошедшее накануне стало неожиданностью для Чарльза и ему нужно было быстро принять решение о тронном имени. Однако у него еще есть время его изменить.

«Чарльз не хотел быть последователем Карла II, которого казнили. Но, возможно, будет и коронован под другим именем. Коронация произойдет еще через шесть месяцев», - предположила Галина Остапенко.

Напомним, Чарльз, предположительно, будет официально объявлен королем Великобритании сегодня. Он ждал своей очереди на престол рекордно долге время - 70 лет.

Королева Британии Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Как заявили в Букингемском дворце, монарх скончалась в шотландском замке Балморал, где Елизавета II находилась последнее время.