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Стивен Сигал посетил разбитый после удара ВСУ изолятор: кадры из Еленовки

Максим Крюков
22:05 09.08.2022
Спецпредставитель МИД РФ обратил внимание на то, как выглядит сооружение снаружи и изнутри.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Специальный представитель Министерства иностранных дел РФ по гуманитарным связям России и США Стивен Сигал посетил следственный изолятор в Еленовке, по которому был нанесен ракетный удар украинскими войсками. В настоящий момент на месте СИЗО можно увидеть разрушенное здание с поврежденной крышей и огромным количеством обломков.

«Мы в Еленовке, как я уже сказал, именно сюда ударили HIMARS, убито 50 человек, ранено еще 70. Интересно то, что один из убитых нацистов - это нацист, который только начал много говорить о Зеленском, и что Зеленский несет ответственность за приказы о пытках и других зверствах, которые нарушают не только Женевскую конвенцию о войне, но и являются преступлениями против человечества», - сказал он.

Сигал обратил внимание на то, как выглядит сооружение снаружи и изнутри.

«Это точно похоже на ракету. Если вы посмотрите на обгорание и прочие детали, конечно, это не бомба. Не говоря уже о том, что у России действительно есть много артефактов от HIMARS», - отметил спецпредставитель.

Кроме того, сегодня лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий вместе с иностранными журналистами посетил СИЗО в Еленовке, по которому Вооруженные силы Украины нанесли удар, чтобы сложившие оружие военнослужащие перестали давать показания о военных преступлениях киевского режима.

Представители СМИ из Франции, Италии, Германии, Сербии, Никарагуа, КНДР ознакомились с доказательствами, что удар был нанесен именно украинскими боевиками и именно из HIMARS, а также своими глазами увидели все разрушения на месте этого варварского обстрела.

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