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Фанатов «Фенербахче» в масках с Путиным заметили у стадиона перед матчем с киевским «Динамо»

Анна Назайкина
10:42 09.09.2022
Напомним, что матч проходил накануне. Турецкий клуб одержал победу со счетом 2:1.
Фанатов «Фенербахче» в масках с Путиным заметили у стадиона перед матчем с киевским «Динамо»
© Фото: sarper_pamuk, Twitter
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Фанатов турецкой футбольной команды «Фенербахче» в картонных масках с изображением российского лидера Владимира Путина заметили возле стадиона, где проходила игра группового этапа Лиги Европы против киевской команды «Динамо».

Очевидцы опубликовали соответствующие кадры в соцсетях. На них видно, что маска, в сущности, представляет собой портрет президента РФ, наклеенный на картон. Напомним, что матч проходил накануне. ФК «Фенербахче» одержал победу со счетом 2:1.

Напомним, что в конце июля в мире футбола произошел скандал. Тогда турецкая команда проиграла украинскому футбольному клубу в ходе борьбы за выход в третий отборочный раунд Лиги чемпионов. В ходе матча спортсмен из Киева забил первый гол в ворота «Фенербахче», после чего болельщики стамбульской команды на трибунах стали скандировать «Владимир Путин».

После произошедшего Союз европейских футбольных ассоциаций оштрафовал «Фенербахче» на 50 тысяч евро. Также для фанатов команды были частично закрыты трибуны. В турецком клубе заявили, что осуждают то, каким образом себя повели болельщики, однако президент ФК извиняться не стал.

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