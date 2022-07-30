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В «Фенербахче» заявили, что не станут извиняться перед Украиной из-за кричалок про Путина

Анна Назайкина
15:00 30.07.2022
В минувшую среду, 27 июля, киевский футбольный клуб «Динамо» выиграл турецкую команду в борьбе за выход в третий отборочный раунд Лиги чемпионов.
В «Фенербахче» заявили, что не станут извиняться перед Украиной из-за кричалок про Путина
© Фото: Seskimphoto, Freshfocus, Globallookpress
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В стамбульском футбольном клубе «Фенербахче» заявили, что не будут извиняться перед Украиной из-за фанатов, которые хором выкрикивали имя российского президента Владимира Путина.

«Мы не будем извиняться перед Украиной. После неподобающих заявлений посла Украины он должен извиниться перед нами», - приводит слова президента клуба Али Коча издание Milliyet.

В минувшую среду, 27 июля, киевский футбольный клуб «Динамо» выиграл турецкую команду в борьбе за выход в третий отборочный раунд Лиги чемпионов. В момент, когда украинский спортсмен забил первый мяч в ворота «Фенербахче», фанаты стамбульского ФК на трибунах начали кричать «Владимир Путин».

На этом турецкие болельщики не остановились. После поражения «Фенербахче» они решили атаковать киевскую команду и ее фанатов на странице в Instagram*, однако перепутали украинский ФК с московским «Динамо» и начали оставлять комментарии с флагами России и матрешками там.

*Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

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