Фанаты «Фенербахче» скандировали «Путин» на матче с киевским «Динамо»

Болельщики начали дразнить украинцев после того, как счет в игре открыл футболист «Динамо» Виталий Буяльский.

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Фанаты турецкого футбольного клуба «Фенербахче» скандировали имя президента России Владимира Путина во время матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против киевского «Динамо». Об этом пишет издание Cumhuriyet.

«Ла-ла-ла-ла-ла, Владимир Путин!» - кричали болельщики.

Турецкие болельщики начали дразнить фанатов украинской команды после того, как счет в игре открыл полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский. За минуту до окончания основного времени «Фенербахче» смог уйти от поражения, игра была переведена в дополнительное время. На поле отличился венгерский защитник Аттила Салаи. В итоге матч завершился победой киевского «Динамо». Украинцы выиграли благодаря удару вышедшего на замену Александра Караваева.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завил, что западные политики относятся к российскому лидеру Владимиру Путину неправильно и неподобающе. По словам политика, такое поведение их не красит, лишь усугубляет и без того напряженные отношения между странами.